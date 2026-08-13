В Орле ветеранам СВО помогут с трудоустройством и обучением

Фото: Кадровый центр Орловской области

В Кадровом центре «Работа России» прошла экспертная встреча по адаптации участников СВО к гражданской жизни, сообщает пресс-служба Кадрового центра. Мероприятие организовал Россельхозбанк при поддержке Фонда «Защитники Отечества», «Опоры России», центра «Мой бизнес» и других организаций. Ветераны, члены их семей и соцкоординаторы узнали о программах поддержки, профпереподготовке и возможностях трудоустройства или открытия своего дела.

Эксперты рассказали о четырех направлениях: работа по найму, старт бизнеса, господдержка стартапов и помощь женам военнослужащих. Руководитель «Федерации беспилотных систем» Всеволод Бутаков предложил освоить специальность оператора агродрона – она сейчас очень востребована. Представитель Фонда «Защитники Отечества» Наталия Полячкова сообщила о программе «Тракторист-машинист сельхозпроизводства» с примерами успешной переподготовки.

Для желающих открыть бизнес анонсировали «Школу фермера» от Россельхозбанка и интенсив «СВОй бизнес» с наставничеством опытных предпринимателей. Представители центра «Мой бизнес» и АНО по поддержке фермеров рассказали о гранте «Агромотиватор» для участников СВО – до 7 миллионов рублей на развитие сельхоздела, а также о системе соцконтрактов.

Завершили встречу выступления о поддержке семей. Елена Шатунова, жена участника СВО и владелица фермы в Мценском районе, представила программу «Реабилитация через фермерство» – она проводит встречи для матерей, жен и детей военнослужащих. Участники отметили, что встреча стала концентратом полезной информации по адаптации ветеранов к мирной жизни.