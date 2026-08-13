Орловчанка заплатит штраф за попытку дать взятку судебному приставу Фото: Елена Зябкина. Перейти в Фотобанк КП

В Орле суд вынес приговор местной жительнице, пытавшейся подкупить судебного пристава-исполнителя, сообщает пресс-служба УФССП России по Орловской области.

У орловчанки накопился долг за коммунальные услуги перед управляющей компанией в размере около 67 тысяч рублей. Пристав возбудил исполнительное производство и наложил ограничения на банковские счета должницы.

Чтобы снять арест до фактического погашения задолженности, орловчанка предложила должностному лицу взятку в 1000 рублей. Судебный пристав немедленно пресек противоправные действия и сообщил о попытке подкупа в отдел собственной безопасности. Передача денег была задокументирована, женщину задержали с поличным.

Суд признал ее виновной по статье о мелком взяточничестве и назначил наказание в виде штрафа 10 тысяч рублей. При этом наличие судимости не освобождает должницу от обязанности погасить основной долг перед управляющей компанией. В УФССП предупреждают, что любые попытки повлиять на ход исполнительного производства незаконными методами будут жестко пресекаться.