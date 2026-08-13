Над Орловской областью сбили восемь беспилотников

Фото: Елена Зябкина

В небе над территорией Орловщины дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены восемь беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщает губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Глава региона также подчеркнул, что вовремя ночной атаки никто не пострадал. Инфраструктура региона также не была задета. В настоящее время на местах происшествий продолжают работать сотрудники экстренных служб.

Всего, по данным Министерства обороны России, в течение прошедшей ночи над территорией страны были уничтожены 362 украинских БПЛА самолетного типа.