В Орловской области обломки сбитого БПЛА упали возле жилого дома

Фото: Елена Зябкина

Прошедшей ночью над Орловской областью уничтожен вражеский беспилотник, сообщил губернатор Андрей Клычков. Элементы БПЛА упали возле многоквартирного дома в одном из муниципальных образований региона. В целях безопасности из здания организована временная эвакуация жильцов, им оказывается вся необходимая помощь.

Пострадавших нет. На месте происшествия продолжают работу сотрудники МЧС России и правоохранительных органов. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. Ситуация остается на контроле властей.

Всего за прошедшую ночь, по данным Минобороны России, дежурными силами ПВО над страной были уничтожены 502 вражеских БПЛА. Беспилотники сбивали над территориями восьми регионов и акваторией Черного моря.