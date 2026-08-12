В Орле на месяц закрыли общепит из-за нарушений санитарных норм

Фото: пресс-служба УФССП России по Орловской области

В Железнодорожном районе Орла по решению суда приостановлена деятельность объекта общественного питания, сообщает пресс-служба УФССП России по Орловской области. Основанием стали многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм, выявленные сотрудниками Роспотребнадзора. Установлено, что на точке общепита нарушались санитарные правила и гигиенические нормативы, не исполнялись санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия.

Суд признал индивидуального предпринимателя виновным и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности на 30 суток. На основании судебного акта в Железнодорожное отделение судебных приставов поступил исполнительный документ, после чего было возбуждено исполнительное производство.

Судебные приставы незамедлительно выехали на место, вручили предпринимателю постановления и предупреждение об ответственности за неисполнение требований. Деятельность заведения приостановлена. В течение 30 дней приставы будут контролировать исполнение решения суда.

Мера принята для предотвращения угрозы жизни и здоровью потребителей. Нарушителям грозит административная ответственность, если они попытаются возобновить работу до истечения срока наказания.