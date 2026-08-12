В Орле отключат свет и горячую воду на нескольких улицах

Фото: Елена Зябкина

В Орле запланированы отключения электроэнергии и горячего водоснабжения, сообщает пресс-служба мэрии. Сегодня с 14:00 до 17:00 в связи с техобслуживанием подстанции не будет света в домах 99 и 101 на улице Нормандия-Неман. Отключение горячей воды затронет больше адресов. До 16 августа без ГВС останутся жители улиц Генерала Жадова, 2 и Генерала Родина, 52, 54, 56, 60, 60А, 62.

До 19 августа горячую воду отключат на Матросова, 46, 48, 50, 52, 54, 56 и Полесской, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55. До 23 августа без ГВС останутся дома на Наугорском шоссе, 19, 19А, 21, 23, 25, а также Комсомольская, 248, 256, 260, 270. До 24 августа продлятся отключения на Шульгина, 145, 145А и Южном переулке, 26.

До 21 августа горячую воду отключат по нескольким адресам в центре: Дубровинского, 76, 86, 88, 90, 92, 94, 96, Покровская, 20, 28, 32, Революции, 7, 9, 11, Разина, 14, 16 и Советская, 15, 17, 19, 25, 30, 41, 43, 51. Все отключения связаны с плановыми ремонтами на котельных и теплосетях. Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.