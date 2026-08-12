Орловским предпринимателям на спецрежиме напомнили о взносах на травматизм

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Свыше тысячи страхователей Орловской области применяют специальный налоговый режим «Автоматизированная упрощенная система налогообложения», сообщает пресс-служба Отделения СФР по Орловской области.

При этом режиме взносы на травматизм уплачиваются в фиксированном размере – 2959 рублей на 2026 год. Сумма одинакова для всех плательщиков и не зависит от класса риска, вида деятельности, зарплаты и численности сотрудников.

Взносы перечисляются ежемесячно по 1/12 от годовой суммы не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным. Важно: эти платежи не входят в единый налоговый платеж, их нужно переводить отдельно по реквизитам Отделения Социального фонда. У предпринимателей на АУСН нет обязанности сдавать раздел 2 формы ЕФС-1 о начисленных взносах, но кадровые мероприятия – прием, увольнение, переводы – по-прежнему нужно отражать в установленном порядке.

За разъяснениями можно обратиться по телефону регионального контакт-центра для страхователей: 54-80-30. Специалисты напоминают, что своевременная уплата взносов обеспечивает защиту сотрудников от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Режим АУСН остается одним из самых популярных среди малого бизнеса в регионе.