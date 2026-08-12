На орловском мясокомбинате нашли антибиотики и ДНК курицы в колбасе без куриного мяса в составе

Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

В июле 2026 года Управление Россельхознадзора провело профилактический визит на предприятии по убою животных и производству мясной продукции в Мценском районе, сообщает пресс-служба ведомства. Несмотря на профилактический характер, инспекторы выявили серьезные нарушения: в колбасном цехе умывальник не был оборудован средствами для мытья и сушки рук, в камере охлаждения мусор лежал на полу, температура обвалки свинины превышала норму. Также обнаружили немаркированную продукцию без даты выработки и сроков годности.

Лабораторные исследования, проведенные ФГБУ ВНИИЗЖ, подтвердили опасения. В колбасе варено-копченой «Московская» нашли антибиотик Окситетрациклин и ДНК курицы, не заявленную в составе. Это свидетельствует о фальсификации продукта. В свиной лопатке выявили бактерии группы кишечной палочки, что указывает на нарушения санитарного режима или условий хранения.

В ходе визита предприятие оперативно устранило нарушения: немаркированную и некачественную продукцию изъяли и утилизировали в собственном крематоре. Однако юридическое лицо получило требование провести расследование причин выпуска небезопасной продукции. Декларации о соответствии признаны недействительными, предприятию объявлено предостережение.

Инспекторы также дали рекомендации по исполнению технических регламентов и ветеринарных правил, провели информирование об обязательных требованиях и оценили уровень соблюдения законодательства. Производство продолжит работу под контролем надзорного органа.