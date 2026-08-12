В орловской поликлинике №2 появились шкафы для эндоскопов за 1,7 млн рублей

Фото: поликлиника № 2 города Орла

В поликлинику №2 города Орла поступило новое оборудование, сообщили в медучреждении. Две единицы уже установлены – это шкафы для хранения эндоскопов стоимостью более 1,7 миллиона рублей за оба. Один из шкафов оснащен функцией внутренней продувки и сушки каналов эндоскопа под давлением, что обеспечивает правильное хранение и подготовку инструментов к работе.

Оборудование предназначено для эндоскопических кабинетов, где сейчас идет ремонт. Обновленные кабинеты планируют открыть этой осенью. Новые шкафы позволят врачам безопасно хранить дорогостоящую аппаратуру и продлить срок ее службы.

Ожидается поставка еще одной единицы – портативного аппарата для ультразвуковых исследований стоимостью более 6,5 миллиона рублей. Контракт уже заключен. Благодаря мобильности УЗИ-аппарата врачи смогут использовать его не только в поликлинике, но и выезжать к маломобильным группам населения. Обновление технической базы поликлиники продолжается.