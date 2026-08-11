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НовостиОбщество11 августа 2026 13:34

В Орле прошла акция «Экодвор» с мастер-классами по переработке

Орловцы учились сортировать мусор и делать игрушки из вторсырья
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Орле состоялась экологическая акция «Экодвор» по двум адресам: на Московском шоссе, 54б и на улице Максима Горького, 172, сообщает департамент ЖКХ. Мероприятие прошло в рамках федерального проекта «Производительность труда». Его цель – формирование экологической культуры и вовлечение горожан в раздельный сбор отходов через практические занятия.

Волонтеры движений «Экосистема» и «Волонтеры культуры» провели интерактивные викторины по сортировке мусора. Партнеры из креативного агентства организовали мастер-классы по созданию игрушек из вторсырья – участие принимали и дети, и взрослые. Самые активные получили памятные призы.

Организаторы отметили, что формат акции позволяет через личный пример показать новые подходы к обращению с отходами. В планах – провести подобные мероприятия в других дворах областного центра.