В Орловской области усилят безопасность школ и детсадов к 1 сентября

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В преддверии нового учебного года и выборов губернатор Андрей Клычков обсудил с начальником Управления Росгвардии по Орловской области Сергеем Ольшанским вопросы безопасности жителей региона. Главной темой встречи стали правопорядок и антитеррористическая защищенность социальных объектов. Губернатор поблагодарил ведомство за обеспечение безопасности во время Дня города и отметил их вклад в поддержание стабильной обстановки.

Особое внимание уделили подготовке к 1 сентября. Клычков подчеркнул, что безопасность детей в школах и детсадах – приоритет. В преддверии Дня знаний проведут тщательные проверки всех частных охранных организаций, задействованных в охране образовательных учреждений. Особое внимание – технической оснащенности и квалификации персонала.

Проверки синхронизируют с подготовкой к выборам: избирательные участки традиционно размещают в школах. Ольшанский отметил, что важно быть уверенными в надежности и безопасности этих объектов. Вопросы общественной безопасности остаются на постоянном контроле правительства и силовых ведомств. Росгвардия продолжит работу по охране порядка и реагированию на возможные угрозы.