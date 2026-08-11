Орловский предприниматель не доплатил 3,2 млн налогов и пойдет под суд

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В Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении предпринимателя. Мужчиина уклонялся от уплаты налогов, сообщает пресс-служба СУ СК России по Орловской области.

Известно, что с сентября 2023 по октябрь 2024 года бизнесмен внес в налоговую декларацию ложные сведения о сумме дохода за 2023 год, занизив налог на добавленную стоимость. Ущерб бюджету превысил 3,2 миллиона рублей.

Следствие собрало достаточную доказательную базу. В обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества наложен арест на собственность обвиняемого на сумму более пяти миллионов рублей. Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности полиции и налоговой службы.

Теперь дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд.