В Орловской области столкнулись две иномарки

Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

По данным орловской Госавтоинспекции, 10 августа 62-летний водитель «Hyundai Santa Fe» ехал по трассе «Орел-Тамбов» со стороны Орла в направлении Ливен. Около десяти часов вечера в районе 48 километра водитель иномарки не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с попутным «Opel Astra» под управлением 29-летнего водителя.

В аварии пострадала 58-летняя пассажирка «Hyundai Santa Fe». Пострадавшую осмотрели медики и отпустили на амбулаторное лечение.

Всего за прошедшие сутки на Орловщине было зарегистрировано девять дорожно-транспортных происшествий. В одном из ДТП пострадал один человек.