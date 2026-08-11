Орловцев предупредили о новой схеме мошенников с «заменой счета» Фото: Елена Зябкина. Перейти в Фотобанк КП

В регионе активизировались мошенники, использующие схему с «заменой счета» в Центробанке, сообщает пресс-служба Отделения Банка России по Орловской области. Злоумышленники находят жертв в мессенджерах и представляются работниками «финансовой разведки». Они сообщают об утечке персональных и банковских данных с прошлого места работы, пугая уголовной ответственностью за финансирование незаконной деятельности. Чтобы избежать проблем, убеждают срочно обновить «основной счет» в Центробанке.

Жертве предлагают снять все деньги через один банкомат, а затем внести их через другой по реквизитам, которые диктуют лжеагенты. Мошенники объясняют это надежностью, чтобы никто из банковских работников не узнал об операции. В переписке могут присылать фейковые «видеоинструкции от Центробанка», рассказал начальник отдела безопасности орловского отделения Центробанка Михаил Прудников.

Преступники обещают, что после внесения средств они вернутся на счет жертвы. На самом деле деньги уходят на счета злоумышленников, после чего они перестают выходить на связь. Орловцев призывают не доверять подобным сообщениям и не совершать никаких операций по инструкциям от незнакомцев. В случае сомнений следует немедленно обращаться в банк по официальному номеру.