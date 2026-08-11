Три орловских проекта победили в конкурсе по благоустройству

Фото: соцсети губернатора Андрея Клычкова

Три орловских проекта стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. На их реализацию из федерального бюджета направят более 217 миллионов рублей. Каждый из них получит по 72,5 миллиона рублей. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

В селе Никольское Должанского района преобразится Цветочная площадь. В поселке Покровское благоустроят Сквер Зарубина. В деревне Волково Мценского района построят территорию «Парк, который видел Фета и Тургенева. Возрождение усадьбы».

Глава региона поздравил команды проектов с заслуженным успехом. Впереди большая работа по воплощению идей в жизнь. Создание новых современных общественных пространств, где приятно гулять, отдыхать с семьей и наслаждаться атмосферой родного края, продолжается.