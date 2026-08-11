В Орле сдают в аренду подвалы и остановку на аукционе

Фото: Михаил Фролов/архив "КП"

Управление муниципального имущества и землепользования администрации Орла объявило аукцион на право аренды муниципальной недвижимости.

Торги пройдут 17 августа на площадке АО «Сбербанк-АСТ». Всего выставлено семь лотов: подвальные помещения, санузел и остановочный павильон с земельным участком. Целевое назначение объектов универсальное, кроме санузла. Срок аренды – пять лет. Шаг аукциона – 5% от начальной цены, задаток – 20%.

Так, нежилое помещение на Силикатной, 2а площадью 104,6 кв. м., является самым дорогим на аукционе. Начальная годовая арендная плата – 366,7 тысячи рублей, задаток – 73,3 тысячи. Сейчас объект арендует индивидуальный предприниматель, договор истекает в августе. На улице Маринченко, 20 выставлены три подвала площадью от 14,2 до 31,6 кв. м – от 30,7 до 49,7 тысячи рублей в год. Также в лоты включены помещение на Московском шоссе, 160 (11,8 кв. м, 37,5 тысячи рублей), санузел на Комсомольской, 386 (2,9 кв. м, 18,6 тысячи) и остановочный павильон на Машиностроительной, 6 (20,7 кв. м, вместе с участком 208 кв. м, 40,6 тысячи рублей).

Заявки принимаются по 12 августа на электронной площадке. Рассмотрение – 13 августа, аукцион – 17 августа в 10:00. Победителями станут участники, предложившие наибольшую цену. Участвовать могут юридические и физические лица, включая индивидуальных предпринимателей. Торги состоятся при наличии заявок.