Орловцы смогут запретить себе участие в азартных играх через МФЦ Фото: Елена Зябкина. Перейти в Фотобанк КП

С сентября 2026 года орловцы смогут подать заявление в МФЦ на установку или отмену самоограничения права на участие в азартных играх, сообщили в Многофункциональном центре региона. Минимальный срок запрета – 12 месяцев. Для этого нужно заполнить заявление в адрес Единого регулятора азартных игр, указать реквизиты банковского счета для возврата несыгранных ставок и выигрышей, а также дать согласие на обработку персональных данных.

Досрочно отозвать заявление нельзя. Если человек захочет выйти из списка раньше срока, это станет возможным только через год с момента включения. Для этого потребуется подать отдельный документ. Такая мера, по мнению специалистов, поможет защитить людей от игровой зависимости и связанных с ней финансовых рисков.

Власти рассчитывают, что новый порядок позволит орловцам осознанно контролировать свои расходы и обезопасить себя от пагубного увлечения. В МФЦ уже готовы принимать заявления с 1 сентября. Получить консультацию можно в любом офисе многофункционального центра области.