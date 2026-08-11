Орловский бизнес перечислил в казну 2,6 миллиарда рублей за полгода

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В первом полугодии 2026 года орловские предприниматели, работающие по специальным налоговым режимам, направили в бюджет области 2,6 миллиарда рублей, сообщили в региональном управлении ФНС. Самый весомый вклад – 2,1 миллиарда – дал бизнес на упрощенной системе. В области этот режим выбрали 20,5 тысячи коммерсантов.

От владельцев патентов поступило около 27 миллионов рублей. Предприниматели на автоматизированной упрощенке перечислили 339,1 миллиона, из которых 183 миллиона ушли в областную казну. Самозанятые орловцы мобилизовали 207 миллионов, в том числе 130 миллионов – в консолидированный бюджет региона. Аграрии на едином сельхозналоге выплатили 122 миллиона рублей.

Всего с начала года малый и средний бизнес Орловской области стабильно пополняет бюджет, что говорит о росте деловой активности. Налоговики отмечают высокую дисциплину плательщиков и увеличение поступлений по сравнению с прошлым годом. Работа по легализации доходов продолжается.