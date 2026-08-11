В Орловской области перехватили 18 украинских БПЛА

Фото: Елена Зябкина

Дежурные средства противовоздушной обороны РФ перехватили и уничтожили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов над орловским регионом за прошедшую ночь. О масштабной атаке ВСУ сообщил глава Орловщины Андрей Клычков.

Губернатор уточнил, что во время ночной атаки никто не пострадал. Повреждений инфраструктуры также не последовало. На местах падений обломков БПЛА работают сотрудники правоохранительных органов и МЧС России.

Всего за прошедшую ночь над страной было ликвидированы 396 беспилотников самолетного типа. Их уничтожали над территориями 15 регионов.