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НовостиОбщество10 августа 2026 13:21

В Орловской области установили рекорд урожайности пшеницы «Ермоловка»

На поле в Малоархангельском районе собрали 146,6 центнера с гектара – больше, чем в прошлом году
Елена Зябкина
Фото: Елена Зябкина

Фото: Елена Зябкина

В Малоархангельском районе на полях агропредприятия установлен новый рекорд урожайности озимой пшеницы сорта «Ермоловка» – 146,6 центнера с гектара, сообщает пресс-служба правительства Орловской области. Рекорд зафиксировал комиссар Книги рекордов России Александр Пересвет. В мероприятии участвовали генеральный директор компании-оригинатора Салис Каракотов и руководитель регионального департамента Евгения Суровцева.

Сорт «Ермоловка», выведенный учеными, неоднократно демонстрировал выдающуюся продуктивность. Годом ранее он установил рекорд 140,2 центнера с гектара, что почти в четыре раза превышало среднюю урожайность по России (36,8 центнера). Отличительная особенность сорта – повышенная озерненность колоса: до 80–100 зерен. Также он устойчив к болезням и обладает зимостойкостью выше средней.

Потенциальная урожайность «Ермоловки» превышает 150 центнеров с гектара. Сорт включен в Госреестр с 2025 года. В Орловской области его посевная площадь составляет около 10 тысяч гектаров, что делает его одним из самых востребованных в регионе. Новый рекорд подтвердил лидерство сорта среди озимых культур.