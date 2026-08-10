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НовостиЭкономика10 августа 2026 9:48

Орловские аграрии собрали первый миллион тонн зерна

В регионе намолотили 825 тысяч тонн в элеваторах и 180 тысяч масличных
Елена Зябкина
Фото: Елена Зябкина

Фото: Елена Зябкина

Орловские аграрии преодолели важный рубеж – собрали первый миллион тонн зерна нового урожая, сообщил губернатор Андрей Клычков. Уборочная кампания в самом разгаре. Посевные площади в этом году составляют 1,3 миллиона гектаров. В элеваторах области уже 825 тысяч тонн зерна и более 180 тысяч тонн масличных культур.

Глава региона особо отметил лидеров по урожайности – хозяйства Малоархангельского, Колпнянского, Ливенского, Покровского, Глазуновского, Урицкого и Троснянского районов. Средняя урожайность зерновых в регионе – 55 центнеров с гектара, масличных – 30 центнеров.

Губернатор поблагодарил хлеборобов за труд и пожелал благоприятной погоды и новых рекордов. Работы в полях продолжаются. Орловские аграрии нацелены на достойный урожай.