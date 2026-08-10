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НовостиПроисшествия10 августа 2026 8:46

В Орле две женщины пострадали при столкновении двух «Лад»

ДТП случилось на перекрестке Карачевского шоссе и улицы Васильевская в Орле
Елена Зябкина
Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

По данным орловской Госавтоинспекции, 9 августа 34-летний водитель «Лада Калина» ехал по Карачевскому шоссе со стороны улицы Мостовая в сторону улицы Комсомольская в Орле. Незадолго до полуночи на перекрестке Карачевского шоссе и улицы Васильевская при повороте налево столкнулся с «Ладой Гранта» под управлением 27-летнего водителя, который ехал во встречном направлении.

В аварии пострадали 77-летняя и 58-летняя пассажирки «Лады Гранта». Женшин госпитализировали в медучреждение.

Всего за прошедшие сутки на Орловщине было зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий. В пяти ДТП пострадали шесть человек.