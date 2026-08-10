Орловские приемные родители получили три миллиона рублей соцвыплат

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С начала 2026 года Отделение Социального фонда России по Орловской области направило более трех миллионов рублей на выплату единовременного пособия приемным родителям. Об этом сообщает Отделение СФР по Орловской области.

Мера поддержки предназначена для усыновителей, опекунов и приемных родителей, имеющих российское гражданство и постоянно проживающих в стране. В 2026 году размер выплаты в регионе составляет 28 450,45 рублей на каждого ребенка. Если семья приняла на воспитание сразу нескольких детей, пособие выплачивается на каждого из них.

Для усыновителей детей с инвалидностью, детей старше 7 лет, а также детей, у которых есть братья и сестры, размер пособия увеличен до 217 384,58 рублей. Заявление необходимо подать в течение 6 месяцев со дня вступления в силу решения суда об усыновлении либо со дня вынесения решения органами опеки.

Оформить выплату можно на портале Госуслуг, в клиентских службах Отделения СФР по Орловской области или в МФЦ. Решение принимается в течение 10 рабочих дней, средства перечисляются в течение 5 рабочих дней после положительного решения. Всего с начала года выплату получили 50 семей региона.