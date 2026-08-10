Над Орлом снова подняли самый большой флаг региона

Фото: администрация Орла

Над Орлом вновь реет самый большой флаг в регионе, сообщает администрация города. Специалисты оперативно заменили полотнище, поврежденное во время урагана 7 августа. Российский триколор снова развевается над городом.

Высота флагштока составляет 45 метров, размер полотнища – 10 на 15 метров. Флаг установлен на Пролетарской горе. Во время урагана при перемещении вниз полотнище зацепилось за лавочку и порвалось.

Специалисты оперативно устранили повреждение, заменив флаг на новый. Теперь символ страны вновь виден из разных точек города. Орловцы уже заметили обновленный триколор.