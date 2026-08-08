Орловские прокуратура контролирует устранение последствий грозы

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Прокуратура Орловской области взяла на контроль устранение последствий грозового фронта, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Из-за непогоды аварийные ситуации на электросетях произошли в 10 муниципальных образованиях региона. По поручению прокурора Алексея Тимошина организовано надзорное сопровождение восстановительных работ.

Надзорное ведомство проверяет сроки устранения аварий и соблюдение прав жителей при предоставлении коммунальных услуг. Особое внимание уделяется населенным пунктам, где энергоснабжение до сих пор не восстановлено.

Работы на поврежденных участках продолжаются. Прокуратура держит ситуацию на постоянном контроле до полного решения проблемы.