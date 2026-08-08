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НовостиОбщество8 августа 2026 7:53

Орловские прокуратура контролирует устранение последствий грозы

Жителям Орловской области восстанавливают электроснабжение после разгула стихии
Елена Зябкина
Фото: Елена Зябкина

Фото: Елена Зябкина

Прокуратура Орловской области взяла на контроль устранение последствий грозового фронта, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Из-за непогоды аварийные ситуации на электросетях произошли в 10 муниципальных образованиях региона. По поручению прокурора Алексея Тимошина организовано надзорное сопровождение восстановительных работ.

Надзорное ведомство проверяет сроки устранения аварий и соблюдение прав жителей при предоставлении коммунальных услуг. Особое внимание уделяется населенным пунктам, где энергоснабжение до сих пор не восстановлено.

Работы на поврежденных участках продолжаются. Прокуратура держит ситуацию на постоянном контроле до полного решения проблемы.