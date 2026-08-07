В Орловской области на 14% снизилось число поддельных денег

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С января по июнь 2026 года в регионе выявили 23 поддельные банкноты и 2 монеты с признаками подделки, сообщает пресс-служба Банка России. Это на 14% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще всего фальшивомонетчики подделывали купюры номиналом 5000 рублей – таких нашли 20 штук. При этом количество поддельных тысячерублевых банкнот сократилось с 9 до 2.

Одна поддельная банкнота номиналом 2000 рублей попала в поле зрения специалистов – в прошлом году таких не встречалось. Поддельные монеты, как и раньше, попадаются крайне редко: за оба полугодия их нашли по две.

Чтобы снизить риск попадания фальшивок в оборот, Банк России проводит бесплатное дистанционное обучение для кассиров торговых предприятий. Сотрудники учатся определять подлинность и платежеспособность денежных знаков, что помогает покупателям не получить подделку на сдачу. Орловцев призывают быть внимательными при расчетах наличными.