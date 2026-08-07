В Орловской области растет число пострадавших от клещей с боррелиозом

Фото: Елена Зябкина

По состоянию на 5 августа в медицинские организации Орловской области по поводу присасывания клещей обратились 2141 человек, в том числе 589 детей, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Орловской области. Зарегистрировано 7 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом среди взрослого населения. Специалисты продолжают мониторинг обращаемости и инфицированности клещей.

В лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии исследовали клещей, снятых с людей, на наличие возбудителей боррелиоза. Инфицированность составила 21,4% от числа исследованных. Это означает, что каждый пятый клещ может быть переносчиком опасной инфекции, которая при отсутствии лечения поражает суставы, сердце и нервную систему.

В текущем сезоне на территории региона запланированы акарицидные обработки на площади 500 гектаров. С начала активности клещей специалисты провели рекогносцировочные обследования и обработки на площади более 515 гектаров, включая летние загородные и пришкольные оздоровительные учреждения.

Роспотребнадзор призывает орловцев соблюдать меры предосторожности при посещении лесов и парков: носить закрытую одежду, использовать репелленты и осматривать себя после прогулок. При обнаружении клеща необходимо срочно обратиться в медучреждение для его удаления и исследования.