В усадьбе Спасское-Лутовиново пройдет VII Тургеневский шахматный турнир Фото: Елена Зябкина. Перейти в Фотобанк КП

В музее-заповеднике «Спасское-Лутовиново» 8 августа состоится VII Тургеневский шахматный турнир, сообщает пресс-служба музея. Поединки и блиц-турниры для взрослых и детей пройдут на аллеях усадебного парка. Турнир проводится с 2020 года в честь шахматного таланта писателя.

Гостей ждут два сеанса одновременной игры с приглашенным гроссмейстером Екатериной Ковалевской. После турнира участники смогут пообщаться с чемпионкой и задать вопросы.

Соорганизаторами выступают Федерация шахмат Орловской области и областная шахматно-шашечная спортивная школа. Принять участие могут все желающие. Начало соревнований – 8 августа.

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