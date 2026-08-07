В Орловской области модернизировали пять участков водопровода

Фото: администрация Колпнянского района

В Колпнянском районе завершена модернизация пяти участков водопроводных сетей. Об этом сообщили на совещании губернатора и глав муниципалитетов. В 2026 году заключены контракты на общую сумму 86,9 млн рублей.

На сегодняшний день выполнены работы на участках: лесничество, Озерки, маслозавод, сахарный завод в поселке Колпна и в селе Дровосечное. Также завершаются работы на водопроводе ЦРБ в поселке Колпна. В конце июля начался капремонт водопровода в селе Ушаково – проведены разбивка трассы, завоз материалов, прокладка траншей, демонтаж и монтаж колодцев. Окончание работ запланировано на 30 сентября.

Всего с 2023 по 2026 годы в районе заменили 25 км водопроводной сети, в том числе полностью обновили участки в поселке Колпна. В заявку Минстроя на 2027 год внесены еще четыре объекта: водопроводы в деревне Остров, селах Знаменское, Вороново и в деревне Белый Колодезь Первый. Работы по модернизации коммунальной инфраструктуры продолжаются.