В Орле пройдет Большой Спортивный День с матчами и розыгрышем айфона Фото: Елена Зябкина. Перейти в Фотобанк КП

8 августа на Центральном стадионе имени Ленина пройдет Большой Спортивный День, приуроченный ко Дню физкультурника, сообщает департамент физкультуры и спорта. Праздник пройдет под девизом «Спорта много не бывает». Гостей ждут матчи по пляжному волейболу и игры Юношеской футбольной лиги. Во время футбольных матчей разыграют новый айфон.

Соревнования по пляжному волейболу среди спортсменов до 17 лет пройдут на пляжных кортах стадиона. В 9:00 начнутся заключительные матчи первенства России. На 13:00 запланировано награждение победителей. Также в 10:00 и 12:30 на запасном поле команды Академии футбола U-15 и U-16 встретятся со сверстниками из калужской спортшколы.

В 18:00 футбольный клуб «Орел» проведет матч с обнинским «Квантом». Вход на Южную и Северную трибуны будет бесплатным для всех желающих. Организаторы приглашают жителей и гостей города провести выходной активно и поддержать спортсменов.