В Орловском округе мужчина выстрелил в знакомого из ружья из-за ссоры

Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

В Орловскй области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя. Он обвиняется в покушении на убийство. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Орловской области.

Вечером у дома в поселке Хвощевский между двумя знакомыми произошла ссора. Мужчина управлял трактором и отказал своему приятелю в помощи при сельхозработах.

После отказа, обвиняемый мужчина выстрелил из ружья в лобовое стекло кабины трактора. Заряд дроби прошел в близи от жизненно важных органов, но раненому удалось покинуть место происшествия и обратиться в полицию.

Стрелка задержали, он полностью признал вину. Суд отправил его под домашний арест. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства случившегося.