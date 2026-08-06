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НовостиПроисшествия6 августа 2026 13:18

В Орловском округе мужчина выстрелил в знакомого из ружья из-за ссоры

Орловцу грозит срок за покушение на убийство после отказа помочь с работой
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

В Орловскй области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя. Он обвиняется в покушении на убийство. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Орловской области.

Вечером у дома в поселке Хвощевский между двумя знакомыми произошла ссора. Мужчина управлял трактором и отказал своему приятелю в помощи при сельхозработах.

После отказа, обвиняемый мужчина выстрелил из ружья в лобовое стекло кабины трактора. Заряд дроби прошел в близи от жизненно важных органов, но раненому удалось покинуть место происшествия и обратиться в полицию.

Стрелка задержали, он полностью признал вину. Суд отправил его под домашний арест. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства случившегося.