В Орловской области выявили 11 новых карантинных зон на 11 тыс. га

Фото: Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

Управление Россельхознадзора провело фитосанитарный мониторинг на территории Орловской области, сообщает пресс-служба ведомства. За 7 месяцев 2026 года обследовано 667,6 тысячи гектаров земель сельхозназначения, лесов, плодовых насаждений и мест хранения продукции. Специалисты отобрали 2210 образцов и разместили феромонные ловушки для выявления вредителей.

В регионе подтверждено 143 ранее установленные карантинные фитосанитарные зоны на площади 409,8 тысячи га. При этом выявлено 11 новых зон на 11 тысячах гектаров: одна – по амброзии полыннолистной, одна – по АББ и девять – по повилике. Эти растения-паразиты и опасные сорняки могут нанести серьезный ущерб сельскому хозяйству.

Мониторинг в июле-августе особенно эффективен из-за активной фазы развития карантинных объектов. Полученные данные помогают оценить фитосанитарное состояние региона, предотвратить распространение вредителей и обеспечить безопасность продукции. Работа по контролю за карантинными зонами продолжается.