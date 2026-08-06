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НовостиОбщество6 августа 2026 13:02

В Орловской области выявили 11 новых карантинных зон на 11 тыс. га

Специалисты проверили 667 тыс. га земель и нашли очаги амброзии и повилики
Елена Зябкина
Фото: Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

Фото: Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

Управление Россельхознадзора провело фитосанитарный мониторинг на территории Орловской области, сообщает пресс-служба ведомства. За 7 месяцев 2026 года обследовано 667,6 тысячи гектаров земель сельхозназначения, лесов, плодовых насаждений и мест хранения продукции. Специалисты отобрали 2210 образцов и разместили феромонные ловушки для выявления вредителей.

В регионе подтверждено 143 ранее установленные карантинные фитосанитарные зоны на площади 409,8 тысячи га. При этом выявлено 11 новых зон на 11 тысячах гектаров: одна – по амброзии полыннолистной, одна – по АББ и девять – по повилике. Эти растения-паразиты и опасные сорняки могут нанести серьезный ущерб сельскому хозяйству.

Мониторинг в июле-августе особенно эффективен из-за активной фазы развития карантинных объектов. Полученные данные помогают оценить фитосанитарное состояние региона, предотвратить распространение вредителей и обеспечить безопасность продукции. Работа по контролю за карантинными зонами продолжается.