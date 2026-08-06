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НовостиОбщество6 августа 2026 11:46

В орловском поселке городского типа заменят 6 км ветхих водопроводных сетей в 2026 году

Кромчане получат новую инфраструктуру за 28,9 млн рублей
Елена Зябкина
Фото: департамент ЖКХ Орловской области

Фото: департамент ЖКХ Орловской области

В поселке Кромы в 2026 году ведутся работы по ремонту водопроводной сети на двух объектах общей протяженностью 6 тысяч метров, сообщает пресс-служба губернатора. На эти цели предусмотрено 28,9 миллиона рублей.

Первый объект включает 7 участков протяженностью 2,5 тысячи метров, цена контракта – 14,5 миллиона. Уже выполнена прокладка труб бестраншейным методом на всем участке, работы завершены на 84%. Второй объект – 9 участков протяженностью 3,5 тысячи метров, цена контракта также 14,5 миллиона. Выполнены проколы на 1 295 метров.

На обоих объектах ведется демонтаж и монтаж задвижек, колодцев, установка фасонных частей, пожарных гидрантов, седелок и шаровых кранов. Кроме того, район подготовил проектно-сметную документацию на капремонт еще двух объектов общей протяженностью 3,3 тысячи метров. На эти цели потребуется 21,4 миллиона рублей, получено положительное заключение экспертизы.

Реализация проекта позволит полностью завершить замену ветхих водопроводных сетей в поселке Кромы. Губернатор Андрей Клычков поручил провести мониторинг состояния коммунальных сетей во всех муниципальных образованиях, чтобы представлять масштаб необходимых работ, заблаговременно готовить заявки и проводить ремонт максимально эффективно и оперативно.