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НовостиЗдоровье6 августа 2026 9:39

Орловские врачи вернули пациентку к жизни после инсульта при помощи современной технологии

Орловчанке удалили тромб из мозговой артерии — речь и движения восстановились
Елена Зябкина
Фото: БСМП имени Семашко

Фото: БСМП имени Семашко

В сосудистый центр БСМП имени Семашко доставили 69-летнюю орловчанку с внезапной слабостью в правой руке и ноге, нарушением речи и спутанностью сознания, сообщили в медучреждении. В больнице провели тромболитическую терапию, КТ и ангиографию, которые выявили тромбоз левой средней мозговой артерии.

В операционной отделения рентгенохирургических методов диагностики женщине провели тромбоэкстракцию — удалили тромб, перекрывший просвет сосуда. Положительная динамика наметилась прямо на операционном столе: к пациентке вернулись речь и движения в правых конечностях.

Сейчас орловчанка проходит лечение в неврологическом отделении. Она уже может себя обслуживать и передвигаться. Врачи делают все для ее полного восстановления.