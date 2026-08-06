Орловские врачи вернули пациентку к жизни после инсульта при помощи современной технологии

Фото: БСМП имени Семашко

В сосудистый центр БСМП имени Семашко доставили 69-летнюю орловчанку с внезапной слабостью в правой руке и ноге, нарушением речи и спутанностью сознания, сообщили в медучреждении. В больнице провели тромболитическую терапию, КТ и ангиографию, которые выявили тромбоз левой средней мозговой артерии.

В операционной отделения рентгенохирургических методов диагностики женщине провели тромбоэкстракцию — удалили тромб, перекрывший просвет сосуда. Положительная динамика наметилась прямо на операционном столе: к пациентке вернулись речь и движения в правых конечностях.

Сейчас орловчанка проходит лечение в неврологическом отделении. Она уже может себя обслуживать и передвигаться. Врачи делают все для ее полного восстановления.