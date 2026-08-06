В Орловской области завершился Кубок Ветеранской Лиги Футбола

Фото: департамент физической культуры и спорта Орловской области

В Орловской области подвели итоги Кубка Ветеранской Лиги Футбола 7х7, сообщает департамент физкультуры и спорта Орловской области. В турнире участвовали пять команд, включая представителей города Льгова Курской области. Соревнования проходили по круговой системе в один круг, что позволило выявить сильнейших в равных условиях.

Первое место завоевал «Локомотив», второе – команда АЛРОСА, третье место заняла команда «Динамо УМВД». Лучшими игроками турнира признаны Андрей Мартыненко («Льгов»), Виктор Красик («Локомотив»), Игорь Лузякин (АЛРОСА), Виталий Певцов («Динамо УМВД») и Игорь Кадушкин («Престиж»).

В профильном департаменте отметили, что такие мероприятия способствуют популяризации массового спорта среди старшего поколения. Регулярные занятия физкультурой положительно влияют на здоровье и поддерживают социальную активность ветеранов.