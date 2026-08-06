В Орловской области благоустроили два воинских захоронения

Фото: администрация Мценского района

В Мценском районе завершились работы по благоустройству братских воинских захоронений в деревнях Высокое и Мелынь, сообщает администрация района. В Высоком уложили тротуарную плитку на территории мемориала и подходе к нему, обновили мемориальные плиты и плиты облицовки. В Мелыни работы провели в рамках регионального проекта.

В настоящее время ведется благоустройство братского захоронения в деревне Садовая. С 2021 по 2025 годы на территории района уже привели в порядок 8 захоронений – в Спасском-Лутовинове, Верхней Зароще, Жилино, Первом Воине, Новоселках, Калинееве, Аниканове и Башкатове.

Работы по благоустройству мемориалов продолжаются. В администрации отметили, что сохранение памяти о воинах-освободителях остается одной из приоритетных задач.