В Орле инспекторы ГИМС проэкзаменовали судоводителей на право управления

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орле инспекторы Центра ГИМС провели аттестацию судоводителей на право управления маломерными судами, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области. К экзамену допустили четырех кандидатов: трое сдавали на категории моторного судна и гидроцикла, один – только на моторное судно. Все успешно прошли испытания и получат удостоверения. Ежегодно в регионе к экзаменам допускаются около 30 человек.

Теоретическая часть проходила в Центре ГИМС в автоматизированной системе тестирования. Вопросы касались устройства судов, судовождения и правил пользования. С 1 марта вход в систему возможен только через учетную запись на портале госуслуг – это обязательное условие для подачи заявления и записи на экзамен. Практическая часть состоялась на реке Оке у Центральной спасательной станции. Кандидаты отрабатывали запуск двигателя, швартовку, отход от причала, управление в движении, постановку на якорь и подход к терпящему бедствие.

Госинспектор Роман Орлов подчеркнул, что безопасность на воде – главный приоритет, поэтому важно не только знать правила, но и уметь применять их на практике. После экзамена с судовладельцами провели беседу о мерах безопасности, поведении на водоемах и охране окружающей среды.

Все соискатели успешно прошли испытания. Теперь они могут управлять плавсредствами в разрешенных районах плавания. Аттестация подтвердила их готовность к выходу на воду.