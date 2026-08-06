В Орле прошел Всероссийский патриотический фестиваль «Русское лето. #ZaРоссию»

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Орле состоялся Всероссийский патриотический фестиваль «Русское лето. #ZaРоссию». Мероприятие собрало жителей и гостей города на одной площадке, чтобы продемонстрировать единство и любовь к Родине. Фестиваль стал частью общероссийской акции, проходящей в разных регионах страны, и вызвал большой интерес у орловцев всех возрастов.

В программе фестиваля были концерты с участием творческих коллективов, патриотические выступления, мастер-классы и интерактивные площадки. Гости могли познакомиться с выставками, посвященными истории России, достижениям страны и подвигам героев. Особое внимание уделили теме специальной военной операции и поддержке военнослужащих.

Организаторы отметили, что фестиваль призван укрепить духовно-нравственные ценности и напомнить о важности сохранения исторической памяти. Участники и зрители выразили слова благодарности организаторам за яркую и содержательную программу.

Завершилось мероприятие массовым патриотическим флешмобом, который объединил всех присутствующих. Жители Орла высоко оценили фестиваль, отметив его значимость в деле воспитания молодежи и сохранения традиций.