В Орловской области продавцов поймали на продаже пива детям

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

В ходе совместной проверки торговых точек Мценска сотрудники полиции и представители поисково-спасательного отряда «Сармат» выявили два факта продажи пива несовершеннолетним. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

В обоих случаях продавцы не проверили паспорта и не удостоверились в возрасте покупателей.

В отношении продавцов возбуждены административные дела по статьям о нарушении правил продажи алкоголя. Материалы переданы в Мировой суд Мценска и Мценского района.

Законодательство запрещает продажу алкоголя несовершеннолетним. Штрафы для граждан составляют от 30 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – от 100 до 200 тысяч, для юридических – от 300 до 500 тысяч рублей. Повторное нарушение в течение года после административного наказания влечет уголовную ответственность по статье 151.1 УК РФ.