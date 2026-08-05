В Орле завершился Кубок Зюганова по волейболу среди женских команд

Фото: Анастасия Дорохова

В многофункциональном спортивном комплексе «Победа» прошли матчи VII Кубка почетного гражданина Орла и Орловской области Геннадия Зюганова. Традиционные соревнования приурочили к празднованию 83-й годовщины освобождения Орла. В этом году трофей разыгрывался среди женских коллективов.

Победителем турнира стал курский ВК «ЮЗГУ-Атом» — участник Чемпионата России Высшей лиги «А». Серебряные медали завоевал ВК «Орел», который в этом сезоне выступит в Высшей лиге «Б». Команда значительно обновила состав, и Кубок Зюганова стал для нее первой проверкой перед чемпионатом. Бронзу взяли девушки из спортивной школы №10, которые будут играть под названием ВК «СШ10-Орел-М».

Главный тренер ВК «Орел» Сергей Молчанов отметил, что предсезонные игры важны для создания игровых связей, так как любая игра помогает в становлении команды лучше любой тренировки. Следующим этапом подготовки для орловского клуба станет турнир в Саратове в конце августа, а сезон Высшей лиги «Б» стартует в начале октября.