В Орле прошел Парад предприятий с участием двух тысяч работников

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

На центральной площади Орла состоялся Парад предприятий, который проводится в регионе второй год подряд, сообщает пресс-служба губернатора. В мероприятии участвовали Андрей Клычков, Геннадий Зюганов, Леонид Музалевский, сенатор Василий Иконников, Александр Бирюков, члены правительства, мэр Юрий Парахин, жители и гости города. 20 организаций представили около 2 тысяч работников и более 20 единиц спецтехники.

По площади торжественно прошли коллективы предприятий ЖКХ, транспорта, энергетики, промышленности, а также образовательных, медицинских, культурных и спортивных учреждений. Каждая колонна рассказала свою историю – о людях, профессиях и достижениях.

Губернатор Андрей Клычков отметил, что парад стал не только красивым массовым праздником, но и демонстрацией сплоченности и уважения к труду. Он поздравил земляков с Днем освобождения Орла. Мероприятие стало одним из ключевых в программе празднования.