В Орловской области ввели в оборот более семи тысяч га сельхозземель

Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

С начала года в Орловской области введено в оборот 7,1 тысячи гектаров неиспользуемых сельхозугодий, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. За 7 месяцев ведомство выявило нарушения на площади 11,4 тысячи гектаров, связанные с зарастанием земель. Благодаря предостережениям и предписаниям аграрии привели участки в порядок.

В Урицком районе на участке площадью 46 гектаров обнаружили зарастание сорной травой и пожнивные остатки. Землю арендовал глава крестьянско-фермерского хозяйства. Ему выдали предписание об устранении нарушений.

3 августа в ведомство поступили материалы о полном исполнении предписания: на участке провели агротехнические мероприятия, земля введена в сельскохозяйственный оборот. В Россельхознадзоре отметили, что работа по возврату земель в оборот продолжается.