В Орле подняли дубликат Красного Знамени Победы на площади Мира

Фото: соцсети губернатора Андрея Клычкова

В сквере Танкистов состоялась торжественная церемония подъема дубликата Красного флага Победы, митинг памяти и возложение цветов к памятникам, посвященные 83-й годовщине освобождения Орла и 460-летию города. Знаменная группа курсантов Академии ФСО пронесла знамя от Вечного огня к дому №5 на площади Мира.

Ветеран войны Зоя Ставцева призвала молодежь беречь Родину, изучать историю и гордиться Орлом. Губернатор Андрей Клычков отметил, что Красное Знамя в орловском небе – символ первого салюта и победы на Курской дуге. Он подчеркнул, что сегодня орловцы вспоминают мужество воинов Красной Армии, получивших наименование «орловских», а также подвиг партизан и тружеников тыла.

Глава региона добавил, что на рубежах СВО наши бойцы повторяют подвиг воинов-освободителей. Он напомнил, что область собрала почти 12 тысяч тонн грузов для армии, а для защиты неба формируется отряд «БАРС-Орел». Клычков заявил, что прямая обязанность – сохранить сплоченность, защитить страну и победить.

Участники почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню, братской могиле и памятнику маршалу Баграмяну. Мероприятие стало ключевым в программе празднования Дня города и освобождения региона.