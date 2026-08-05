Над Орловской областью сбили 26 беспилотников

Фото: Елена Зябкина

В небе над Орловской областью дежурные средства противовоздушной обороны РФ сбили рекордное за последнее время количество украинских беспилотников – 26. О ночной атаке накануне Дня города сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Глава региона уточнил, что никто не пострадал. Повреждений инфраструктуры также не последовало.

По данным Минобороны России, всего над страной были перехвачены и уничтожены 475 вражеских БПЛА самолетного типа. Беспилотники сбивали над территориями 17 регионов, а также над акваториями Азовского и Черного морей.