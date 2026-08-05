Беременные жены орловских военнослужащих получили пособие от Отделения СФР

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В 2026 году единовременное пособие от Отделения Социального фонда по Орловской области получили 11 беременных жен военнослужащих. Выплата положена женщинам со сроком беременности не менее 180 дней, чьи мужья проходят службу по призыву или мобилизации. Также пособие предоставляется женам курсантов первых курсов военных училищ. Об этом сообщает Отделение СФР по Орловской области.

Размер выплаты с 1 февраля 2026 года составляет 45 054,24 рубля. Заявление можно подать на портале госуслуг, в клиентской службе СФР или МФЦ. Из документов потребуется справка о прохождении супругом военной службы по призыву или мобилизации.

Обратиться за пособием необходимо не позднее 6 месяцев со дня окончания службы. Решение специалисты принимают в 10-дневный срок, перечисление средств занимает до 5 рабочих дней. Мера поддержки направлена на благополучие молодых семей, в которых появится ребенок.