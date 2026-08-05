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НовостиОбщество5 августа 2026 6:54

Губернатор поздравил орловцев с 83-й годовщиной освобождения региона

Андрей Клычков поблагодарил жителей за помощь фронту и единство перед вызовами
Елена Зябкина
Фото: поздравление губернатора Орловской области с годовщиной освобождения Орла

Фото: поздравление губернатора Орловской области с годовщиной освобождения Орла

Губернатор Андрей Клычков поздравил жителей региона с 83-й годовщиной освобождения Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков, сообщает пресс-служба главы региона. Он отметил, что мужество фронтовиков, партизан и тружеников тыла подарили Орлу звание города воинской славы и города Первого салюта, и выразил низкий поклон ветеранам.

Глава региона подчеркнул, что с начала спецоперации из Орловской области собрано и доставлено на фронт 12 тысяч тонн грузов. Он добавил, что единство земляков крепнет перед лицом новых вызовов – это и помощь участникам СВО, и проекты мирного строительства, и формирование отряда «БАРС-Орёл» для защиты мирного неба.

Клычков поблагодарил орловцев за патриотизм и труд во имя региона и России, пожелав счастья, здоровья, мира и процветания.