Губернатор поздравил орловцев с 83-й годовщиной освобождения региона

Фото: поздравление губернатора Орловской области с годовщиной освобождения Орла

Губернатор Андрей Клычков поздравил жителей региона с 83-й годовщиной освобождения Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков, сообщает пресс-служба главы региона. Он отметил, что мужество фронтовиков, партизан и тружеников тыла подарили Орлу звание города воинской славы и города Первого салюта, и выразил низкий поклон ветеранам.

Глава региона подчеркнул, что с начала спецоперации из Орловской области собрано и доставлено на фронт 12 тысяч тонн грузов. Он добавил, что единство земляков крепнет перед лицом новых вызовов – это и помощь участникам СВО, и проекты мирного строительства, и формирование отряда «БАРС-Орёл» для защиты мирного неба.

Клычков поблагодарил орловцев за патриотизм и труд во имя региона и России, пожелав счастья, здоровья, мира и процветания.