В Орле открыли Аллею Победителей с бюстом Сталина и полководцами

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В парке Победы торжественно открыта «Аллея Победителей», сообщает пресс-служба администрации. На центральной аллее увековечена память великих военачальников Великой Отечественной войны: Иосифа Сталина, Георгия Жукова, Александра Василевского, Константина Рокоссовского, Маркиана Попова и Василия Соколовского. Именно они разработали и успешно реализовали Орловскую стратегическую операцию «Кутузов», которая принесла свободу жителям области и переломила ход всей войны.

В церемонии открытия приняли участие председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, губернатор Андрей Клычков и жители региона. Собравшиеся поклонились памяти выдающихся полководцев и вспомнили всех, кто отдал жизнь за свободу и независимость.

Открытие аллеи стало одним из ключевых событий в преддверии Дня освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков. Организаторы подчеркнули, что память о героях будет жить в веках.