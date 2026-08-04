Трем орловцам присвоили звание «Почетный гражданин города Орла»

Фото: администрация города Орла

Решением Орловского городского Совета народных депутатов звания «Почетный гражданин города Орла» удостоены три человека.

Николай Паршиков, много лет возглавлявший Орловский государственный институт культуры, превратил вуз в образовательный центр федерального уровня. Елена Майорова, директор городского центра культуры, создала десятки клубных формирований, включая инклюзивные проекты и клубы для старшего поколения. Александр Никулин, глава «Орелводоканала», вывел предприятие на передовой уровень по внедрению технологий очистки воды и модернизации сетей.

В Книгу Почета города Орла включены имена поэтессы Людмилы Внуковой, создавшей более 70 произведений о родном крае, и главы регионального отделения «Юности России», мастера спорта международного класса Николая Королева.

Все пятеро оставили глубокий след в культурно-экономическом и общественно-социальном развитии Орла и всего региона.