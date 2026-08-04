В Орле почтили память генерал-майора Гуртьева у его памятника

Фото: администрация Орла

В сквере имени Гуртьева прошла церемония возложения цветов к памятнику прославленного военачальника, сообщает пресс-служба администрации. В мероприятии участвовали начальник теруправления по Советскому району Евгений Овсянников, представители общественных и ветеранских организаций, студенты, сотрудники вузов, жители и гости города. Они собрались, чтобы отдать дань памяти человеку, чье имя вписано в историю освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков.

Евгений Овсянников отметил, что имя Леонтия Гуртьева неразрывно связано с освобождением Орла, а его мужество и самоотверженность стали символом офицерского подвига. Он подчеркнул, что пока жива память о героях, жива и история Великой Победы.

Военный путь Гуртьева – пример беззаветного служения Родине. В годы Великой Отечественной войны он командовал легендарной 308-й стрелковой дивизией, отличившейся в Сталинградской битве, а затем участвовал в Орловской стратегической наступательной операции. 3 августа 1943 года, за два дня до освобождения Орла, генерал-майор погиб, закрыв собой командующего 3-й армией генерала Горбатова.

Участники церемонии почтили память героя минутой молчания и возложили цветы к его памятнику, выразив благодарность поколению победителей, подарившему стране мирное небо.