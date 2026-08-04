Благодаря субсидиям Соцфонда работу нашли 106 тысяч человек за пять лет

Фото: Елена Зябкина Фото: Елена Зябкина. Перейти в Фотобанк КП

С марта 2021 года Социальный фонд реализует программы содействия найму, компенсируя работодателям часть расходов на выплаты трудоустроенным гражданам. Об этом сообщает Отделение СФР по Орловской области.

За пять лет субсидии помогли 106 тысячам человек найти новое место работы. Всего на эти цели работодателям перечислено почти 6,2 миллиарда рублей. Поддержка снижает барьеры для трудоустройства и стимулирует компании активнее брать на работу соискателей, которым сложнее конкурировать на рынке труда.

В 2025 году реализация программ вышла на новый уровень благодаря запуску нацпроекта «Кадры». Финансирование выделяется в том числе за найм людей с инвалидностью. С прошлого года создано и оборудовано 1,4 тысячи рабочих мест для таких сотрудников по всей стране. В Орловской области для граждан с инвалидностью оборудовано 7 рабочих мест.

Кроме того, многие люди, которые не смогли найти работу в своих населенных пунктах, трудоустроились в других регионах и муниципалитетах – это стало возможным благодаря целевым субсидиям Соцфонда.